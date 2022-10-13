В Калужской области владельцев всех квадрокоптеров обязали предупреждать власти о полетах
В Калужской области все владельцы беспилотный летающих средств обязаны не позднее чем за сутки предупреждать власти о планируемых полетах.
Соответствующее решение в четверг, 13 октября, принято на заседании антитеррористической комиссии, сообщил губернатор Владислав Шапша.
- Это нужно для того, чтобы облегчить работу структур, обеспечивающих безопасность воздушного пространства региона, - пояснил глава региона. - Вчера вечером рассказывал вам, о том, что над территорией Калужской области средствами ПВО был сбит неопознанный беспилотник. Пострадавших и повреждений, как я уже говорил, нет.
Глава региона опубликовал список телефонов, по которым могут обращаться владельцы дронов:
- Полиция – (4842) 50-24-59, 50-26-59, 50-21-40;
- Росгвардия – (4842) 22-08-65;
- ФСБ – (4842) 50-55-05;
- ФСО – (4842) 50- 46-03;
- ФСИН – (4842) 57-40-91.
На прошлой неделе, напомним, губернатор Калужской области сообщал, что беспилотник взорвался над взлетной полосой военного аэродрома Шайковка.
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