В Калужской области владельцев всех квадрокоптеров обязали предупреждать власти о полетах

В Калужской области все владельцы беспилотный летающих средств обязаны не позднее чем за сутки предупреждать власти о планируемых полетах.

Соответствующее решение в четверг, 13 октября, принято на заседании антитеррористической комиссии, сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Это нужно для того, чтобы облегчить работу структур, обеспечивающих безопасность воздушного пространства региона, - пояснил глава региона. - Вчера вечером рассказывал вам, о том, что над территорией Калужской области средствами ПВО был сбит неопознанный беспилотник. Пострадавших и повреждений, как я уже говорил, нет.

Глава региона опубликовал список телефонов, по которым могут обращаться владельцы дронов:

Полиция – (4842) 50-24-59, 50-26-59, 50-21-40;

Росгвардия – (4842) 22-08-65;

ФСБ – (4842) 50-55-05;

ФСО – (4842) 50- 46-03;

ФСИН – (4842) 57-40-91.

На прошлой неделе, напомним, губернатор Калужской области сообщал, что беспилотник взорвался над взлетной полосой военного аэродрома Шайковка.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.