В Калужской области 360 человек выздоровели от коронавируса за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксирован 61 новый случай коронавируса, сообщили в четверг, 13 октября, в федеральном оперативном штабе.

В больницу с ковидом попали еще шесть человек. Выздоровели 360 пациентов.

Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.

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