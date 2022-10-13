В Калужской области 360 человек выздоровели от коронавируса за сутки
За последние сутки в Калужской области зафиксирован 61 новый случай коронавируса, сообщили в четверг, 13 октября, в федеральном оперативном штабе.
В больницу с ковидом попали еще шесть человек. Выздоровели 360 пациентов.
Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!