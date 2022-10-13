В Калужской области у чиновника изъяли автомобиль, покупку которого он не смог объяснить

В Калужской области вступило в законную силу решение суда об изъятии автомобиля «Фольксваген Туарег» у начальника отдела государственного строительного надзора Андрея Шелкунова. В четверг, 13 октября, об этом сообщили в прокуратуре региона.

Чиновник не смог объяснить, откуда у него взялись деньги на покупку автомобиля за три миллиона рублей, пояснили в прокуратуре. При этом машина была оформлена на его пожилого родственника.

Машину в доход государства изъяли судебные приставы.

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