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13 октября началась оккупация Калуги

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 13.10.2022 07:50 1 968
13 октября началась оккупация Калуги

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 13 октября.

Архивный документ, датированный 13.10. 1897 г. гласит: «Калужское уездное училище открыто в 1807 г., преобразовано по уставу 1828 г. в 1832 г. Состоит из трех основных классов и одного параллельного.  Учащих 6, учащихся 153. Помещение. В каменном доме (на Воскресенской улице). Собственный дом раньше квартирного Директора гимназии и канцелярии его. Средства содержания: при государственном казначействе 2212р.12к., от городского общества 60р., сбора на учение 675р. и взноса почетного смотрителя 150р., всего 3117р.20к.». Именно в этом училище на ул. Воскресенской с февраля 1892 по август 1900 преподавал К.Э.Циолковский.

1941 - Из сводок Совинформбюро за 13-15 октября: "Наши войска оставили г. Брянск, на вяземском направлении - г. Вязьму, на юге - г. Мариуполь. На Малоярославецком направлении идут ожесточенные бои..." (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

13.10.1941 началась фашистская оккупация Калуги. Оборона Калуги была частью битвы за Москву. В сентябре 1941 года немецкие бомбардировщики сбросили на город первые бомбы. В конце сентября началась эвакуация населения, в то же время в первой декаде октября немецкие войска вплотную подошли к городу. Взятие города было зафиксировано в 21:00 12 октября. Полное освобождение города произошло 30 декабря 1941 года.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 13.10.2022 07:50 1 968
Тэги: история калуги
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