Мобилизованные из Калужской области получат по 100 тысяч рублей

В среду, 12 октября, губернатор Калужской области Владислав ШАПША утвердил выплаты мобилизованным калужанам.

- Принял решение о единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей для всех мобилизованных жителей Калужской области, - сообщил глава региона.

Соответствующий закон рассмотрят на сессии Заксобрания 20 октября. После его принятия выплаты начнут перечисляться всем мобилизованным жителям Калужской области.

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