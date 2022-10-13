Собрались в Москву – список самых популярных усадеб для туризма

К наступлению золотой осени оператор Tele2 проанализировал трафик мобильного интернета в усадьбах и музеях-заповедниках Москвы и Московской области. В исследование аналитики включили семь мест, которые пользуются популярностью у москвичей и подходят для однодневного путешествия и для жителей нашего города.

Самым популярным по объему скачанного трафика местом стал музей-заповедник «Коломенское», куда приезжают посмотреть на загородную усадьбу московских царей. Лидирующую позицию музей-заповедник занимал и в летний период.

Топ-5 усадеб и музеев-заповедников в первый месяц осени выглядит следующим образом:

Музей-заповедник «Коломенское» Музей-усадьба Люблино Музей-усадьба «Остафьево» Усадьба Большие Вязёмы Музей-заповедник «Архангельское»

При этом за год интерес к загородным усадьбам и музеям-заповедникам вырос, что связано со внутренним туризмом по России. В сентябре 2022 года скачанный трафик в музее-усадьбе «Измайлово» – родовой усадьбе семьи Романовых – удвоился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Москвичи также чаще посещали недавно отреставрированный дворец Юсуповых в музее-заповеднике «Архангельское» – прирост составил 58% в сравнении с 2021 годом. На 44% больше трафика посетители скачали в бывшем имении Шереметьевых – музее-усадьбе «Кусково».

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