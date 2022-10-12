ООО «Завод Легмаш» приглашает работников следующих профессий

Фрезеровщик, 40-60 тыс. руб.

Токарь, 50-70 тыс. руб.

Оператор станков с ПУ, 45-60 тыс. руб.

Слесарь в БИХ (инструментальщик), 45-55 тыс. руб.

Контролер ОТК (мастер), 40-50 тыс. руб.

Сменный мастер, 45-60 тыс. руб.

Инженер технолог, 50-70 тыс. руб.

Инженер-программист, 50-70 тыс. руб.

Инженер по нормированию труда, 45-60 тыс. руб.

Уборщик производственных помещений, 30 тыс. руб.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования, 40-50 тыс. руб.

Сдельно-премиальная форма оплаты труда для производственных рабочих,

доплата на питание, спецодежда.

248021 г. Калуга, ул. Московская, 247 (территория КАДВИ, проходная «Заводоуправление»)

тел.: 76-31-18

[email protected]

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.