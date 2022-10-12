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Опубликован эпизод из сериала, ради которого в Калуге автомобиль сбросили с моста

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.10.2022 11:18 2 2104

В среду, 12 октября, в социальных сетях появился эпизод из сериала «Неличная жизнь», ради которого в Калуге минувшей зимой сбросили с Гагаринского моста старый автомобиль, замаскированный под «Майбах».

Премьера фильма телеканала ТНТ запланирована на 17 октября.

В появившемся эпизоде актеры Антон Филипенко и Максим Лагашкин якобы едут по Калуге, водитель отвлекается, и машина улетает с моста, пробив ограждение.

Сериал расскажет историю провинциальной семьи, у ближайшего родственника которой появляется «Майбах». После того, как машина попадает в реку, семья должна расплатиться с городскими бандитами.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.10.2022 11:18 2 2104
Тэги: общество видео
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