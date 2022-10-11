Первые мобилизованные калужане отправились к месту службы
Вечером во вторник, 11 октября, губернатор Владислав Шапша сообщил, что первые группы мобилизованных жителей Калужской области завершили подготовку и отправились в подразделения, в которых будут проходить службу.
По словам главы региона, часть дополнительного обмундирования и снаряжения им передали в учебном центре.
- Дал поручение коллегам, чтобы сейчас максимально обеспечивать парней амуницией здесь, у нас, перед отправкой в учебки, - заявил Шапша. - Формируем для каждого комплекты, в которых более 10 наименований. В эти наборы входит как раз то, с чем просили помочь мобилизованные. Рюкзаки, спальники, пенки, бафы, дополнительные аптечки, в том числе кровеостанавливающие жгуты, термобелье и другое.
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