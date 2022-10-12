Мираторг: возможность раскрыть свое призвание!

В аграрной сфере есть множество аналогов модных профессий, например, свои нутрициологи. Только специализируются они не на питании человека, а на рационах для сельскохозяйственных животных и называются специалистами по кормлению.

В агропромышленном холдинге «Мираторг», одним из направлений работы которого является выращивание крупного рогатого скота шотландской породы абердин-ангус, кормленец - это не дань моде, а жизненно-важный кадр. На фермах компании, которых уже насчитывается более ста, начался сезонный период зимнего стойлового содержания. Животные переходят с питания сочной пастбищной травой на полносмешанные рационы. В этой связи мы поговорили с ведущим специалистом по кормлению компании Еленой Осмоловской об особенностях профессии кормленца, карьерном развитии в агрохолдинге «Мираторг», и как в её работе отражается слоган компании «Мы – одна страна».

- Елена, почему мы не кормим всех коров одинаково?

Животные на фермах получают индивидуальное меню. Оно зависит как от физиологического состояния тёлочек и бычков, так и от уровня продуктивности, его фазы. Сбалансированные рационы напрямую влияют на рост и здоровье животных.

- Как выглядят рационы?

Каждый рацион, чтобы обеспечить животных всеми необходимыми питательными веществами, включает около 20 различных компонентов и рассчитывается вплоть до грамма. Мы составляем их в специальной программе и за тем доводим до ферм. Важно это делать в кратчайшие сроки, потому что на рационы влияет множество факторов и фермы должны их своевременно применять.

- Чем мы кормим скот зимой, когда заканчивается вольный выпас на пастбищах?

Во время зимнего содержания наши животные получают как кукурузный силос, так и различные зерновые культуры, витаминно-минеральные добавки и сенаж. Корма компания заготавливает сама на собственных полях, чтобы быть уверенными в их качестве.

- А качество корма кто-то проверяет?

Обязательно, с этой целью в «Мираторге» существует своя служба качества, которая контролирует все параметры заготавливаемых на корм культур, корма исследуют и сторонние аккредитованные лаборатории. Проверка многоуровневая, потому что качество кормов напрямую влияет на качество продукции, которую мы производим.

- Составлять рационы для такого большого поголовья – кропотливое дело. Как Вы с этим справляетесь?

Очень кропотливое дело, ведь от правильно созданного рациона напрямую зависит состояние животного, рацион должен обеспечивать поголовье необходимым уровнем питательности и важными микро - макроэлементами.

- Как Вы оказались в этой профессии, она ведь достаточно редкая?

Не сразу. После того, как я закончила Гомельский кооперативный институт по специальности «Экономика и управление в отраслях агропромышленного комплекса», а это были 90-е годы, с трудоустройством было тяжело. Мне предложили работу в Центре занятости населения, и там я проработала более 15 лет. Мне пришлось учиться работать с разными людьми и искать к каждому подход – было не легко. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что тот опыт мне очень помог потом в работе, потому что и в сельском хозяйстве, в первую очередь - работаешь именно с людьми.

- И Вы решились перейти в аграрную сферу?

Я много слышала о компании, продукции и работе в «Мираторге». На Брянщине уже активно строились и работали фермы. И однажды появилась вакансия администратора фермы в районе, где я живу. Я отправилась на собеседование, прошла его и мне дали два дня на принятие решение и прохождение медицинской комиссии для трудоустройства. Я всё уладила за один день.

- Так быстро всё произошло после 15 лет работы на одном месте?

Да, в один миг решилась на кардинальные изменения в своей жизни, не смотря на то, что не любила смены места. А срочность была вызвана тем, что опытный сотрудник, работавший ранее на этом месте, получил повышение и переводился на должность специалиста по производственному учёту. В это время был пик сезона, и на ферме шла инвентаризация животных, поэтому администратор был очень нужен.

- Как входили в новую должность?

Понять работу мне не составило труда, очень помог сплочённый коллектив фермы, и я ощущала поддержку со стороны коллег. После первой инвентаризации, а она проводилась ежегодно, учет у нас сходился ровно и без потерь. Мы поддерживали строгий порядок.

Работа администратора очень ответственная: нужно было контролировать кормление в соответствии с рационами, качеством кормов, учитывать их остатки, участвовать во множестве технологических процессов на ферме.

- А как Вы начали заниматься разработкой рационов?

Администратором я на тот момент проработала пять лет и компания предложила мне попробовать новую сферу. Она была напрямую связана с моей прошлой работой, но только если на фермах мы внедряли готовые рационы, то в новой должности предстояло создавать их с нуля. Это была возможность делать своё дело на качественно новом уровне. Опыт на ферме, конечно, помог. Но большее значение, чтобы быстро адаптироваться, имело понимание своей ответственности. Ведь кормление в животноводстве - это основа основ. Поддерживали коллеги, в сложных вопросах помогают профессиональные консультанты по кормлению.

- Коллектив сыграл свою роль в адаптации?

Конечно, огромный результат твоей работы как специалиста зависит не только от твоего опыта, усердия, но и от коллектива. Без слаженного сплоченного коллектива на любом месте не будет никакой работы. Коллектив многое дает и помогает справляться в трудную минуту.

- В чём, например?

Когда ты идёшь на работу с радостью и не испытываешь дискомфорта или неодобрения, то и любая работа не вызывает трудностей. А если бывает и трудно, то поддержка со стороны коллег поможет справиться. «Мираторг» много времени уделяет таким моментам, как наставничество. Это я проверила на себе. Не каждый работодатель может этим заниматься. Если приходишь и знаешь, что тебе покажут и научат, то, наверное, и легче работается, и сам трудишься с большей отдачей, и в радость.

- Расскажите, что для Вас значит слоган компании «Мы – одна страна» в профессиональном плане?

Во-первых, это единство и связь со всем, что тебя окружает. Наша работа влияет на жизнь страны. А в профессиональном плане это значит для меня, например, что работу можно выбрать рядом с домом, а можно отправиться в другой регион за новыми возможностями профессионального роста. «Мираторг» даёт возможность для любого призвания. Здесь всегда будет место для трудолюбивых и ответственных людей.

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