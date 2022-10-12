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12 октября в Калужской губернии появились 12 библиотек

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 12.10.2022 07:50 0 223
12 октября в Калужской губернии появились 12 библиотек

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 12 октября.

1860 – жалоба рабочих парусно-полотняной фабрики и стекольного завода Е.И. Бенардаки в Жиздринском уезде министру внутренних дел С.С.Ланскому на притеснение их управляющим и низкую заработную плату. «Резолюция министра внутренних дел: объявить просителям, что как на неправильное владение и распоряжение ими поручицею Бенардаки, а также на притеснения управляющего ее Шольца и на неоказание им губернским начальством защиты они обратились уже с жалобою в Правительствующий сенат, то и должны ожидать разрешения оного и что затем настоящая просьба их оставлена без последствия».

1897 - по решению земского собрания в двенадцати народных школах Мещовского уезда открылись библиотеки (в Концеполье, Ратькове, Пискове, Тросне, Охотном, Фроловском, Бедрице, Мошонке, Борятине, Местничах, Воронине, Недоходове).

1957 - вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза Алексею Семеновичу Шумавцову и награждении орденами и медалями группы людиновских комсомольцев-подпольщиков.

1962 – приказ по Людиновскому тепловозостроительному заводу об удовлетворении просьбы бригады Валентина Акимочкина о зачислении в ее состав Героя Советского Союза Алексея Шумавцова.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 12.10.2022 07:50 0 223
Тэги: история калуги
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