В Калужской области ликвидировали Дзержинскую районную организацию охотников и рыболовов

Решением суда в Калужской области ликвидирована Дзержинская районная общественная организация охотников и рыболовов. Во вторник, 11 октября, об этом сообщили в региональном министерстве природы и экологии.

Территория охотничьих угодий будет признана общедоступными охотничьими угодьями Калужской области.

- Выданные разрешения на добычу охотничьих ресурсов на данной территории будут признаны недействующими, - подчеркнули в министерстве.

Охотников просят обращаться в министерство по телефону 8 (4842) 71-96-62.

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