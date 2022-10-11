Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Мобилизация История Калуги Статьи

Губернатор Калужской области провел прием граждан по личным вопросам

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.10.2022 16:00 0 148
Губернатор Калужской области провел прием граждан по личным вопросам

Во вторник, 11 октября, в Калуге губернатор Владислав Шапша провел прем граждан, которые обратились с просьбами оказать содействие в решении различных вопросов.

Первый вопрос - ремонт дороги Бабынино – Воротынск – поворот Росва - Пятницкое - Никольское. Жители обратили внимание главы региона и руководства областного министерства транспорта на необходимость учитывать особенности грунта на территории Бабынинского района при ремонте и строительстве дорог. Отмечалось, что работы должны вестись под особым контролем за качеством материалов, так как на болотистой местности покрытие быстро изнашивается. Одновременно с этим жители попросили грамотно выстроить схему работ, чтобы при ремонте дорожного полотна на одной трассе, не разрушали дорогу, которую отремонтировали в предыдущие годы. 

По данным министра транспорта Владимира Волочай, ремонт трассы не завершен, контракт переходящий – двухлетний. Работы идут по графику. В 2022 году проведена стабилизация грунтов, со следующей недели начнется укладка нижнего слоя асфальта. 

Владислав Шашпа отметил, что «люди ждут окончания ремонта». 

- Обещание дали, работы начали, все обнадежены, надо довести их до конца. Проследите, чтобы подрядчик свои обязательства выполнил, - поручил он руководству регионального минтранса. 

Вторым и третьим вопросом стали обращения жителей Дзержинского района. 

По итогам встречи в 2023 году в совхозе Чкаловский будет капитально отремонтировано здание средней школы, в селе Льва Толстого начнется ремонт врачебной амбулатории. 

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.10.2022 16:00 0 148
Тэги: область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
Как увеличить шанс на получение высокооплачиваемой работы
Пищевые добавки для укрепления здоровья с доставкой по России
Как выбрать компанию для проведения высотных работ

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru