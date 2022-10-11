Губернатор Калужской области провел прием граждан по личным вопросам

Во вторник, 11 октября, в Калуге губернатор Владислав Шапша провел прем граждан, которые обратились с просьбами оказать содействие в решении различных вопросов.

Первый вопрос - ремонт дороги Бабынино – Воротынск – поворот Росва - Пятницкое - Никольское. Жители обратили внимание главы региона и руководства областного министерства транспорта на необходимость учитывать особенности грунта на территории Бабынинского района при ремонте и строительстве дорог. Отмечалось, что работы должны вестись под особым контролем за качеством материалов, так как на болотистой местности покрытие быстро изнашивается. Одновременно с этим жители попросили грамотно выстроить схему работ, чтобы при ремонте дорожного полотна на одной трассе, не разрушали дорогу, которую отремонтировали в предыдущие годы.

По данным министра транспорта Владимира Волочай, ремонт трассы не завершен, контракт переходящий – двухлетний. Работы идут по графику. В 2022 году проведена стабилизация грунтов, со следующей недели начнется укладка нижнего слоя асфальта.

Владислав Шашпа отметил, что «люди ждут окончания ремонта».

- Обещание дали, работы начали, все обнадежены, надо довести их до конца. Проследите, чтобы подрядчик свои обязательства выполнил, - поручил он руководству регионального минтранса.

Вторым и третьим вопросом стали обращения жителей Дзержинского района.

По итогам встречи в 2023 году в совхозе Чкаловский будет капитально отремонтировано здание средней школы, в селе Льва Толстого начнется ремонт врачебной амбулатории.

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