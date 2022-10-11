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В Калужской области депутаты помогут мобилизованным и их семьям

Дмитрий Ивьев , Фото: Заксобрание Калужской области.
Опубликовано: 11.10.2022 14:50 0 278
В Калужской области депутаты помогут мобилизованным и их семьям

Вопросы оказания помощи мобилизованным гражданам и членам их семей обсудили депутаты на заседании фракции «Единая Россия» в региональном парламенте.

Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев отметил:

- Депутаты Законодательного Собрания области с самого начала специальной военной операции оказывали поддержку жителям Донбасса. Сейчас задача несколько шире. Мы помогаем мобилизованным гражданам и их семьям. Сегодня вместе с руководством волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ, который является оператором сбора гуманитарной помощи, мы обсудили, как депутаты могут встроиться в этот процесс. В первую очередь, депутаты намерены оказать финансовую помощь фонду, который действует под эгидой штаба. Во-вторых, будем решать вопросы на местах, чтобы ни одна семья, в которой мужчина ушел в зону боевых действий, не осталась без поддержки.

О работе штаба #МЫВМЕСТЕ рассказал начальник управления молодежной политики регионального министерства образования и науки Михаил Артамонов.

На данный момент штабу удалось собрать 1,2 миллиона рублей. На эти средства будут приобретены 1000 аптечек для мобилизованных, находящихся в Ногинске.

Контактный телефон штаба – 8 (4842) 200-165. Обратиться за помощью по этому номеру может любая семья участника спецоперации. Располагается штаб по адресу г. Калуга, ул. Ленина, д. 74.

Для оказания помощи мобилизованным можно воспользоваться qr-кодом (оплата по qr-коду в мобильных приложениях банков):

Реквизиты счета:

Наименование организации: КОО РСМ

ИНН организации: 4027008300

Номер расчетного счета: 40703810922240000823

Наименование банка: ПАО Сбербанк

Корреспондентский счет: 30101810100000000612

БИК: 042908612

Назначение платежа "Пожертвование на благотворительную программу #СвоихНеБросаемZ

НДС не облагается

Спикер парламента Геннадий Новосельцев также подчеркнул, что депутаты будут отрабатывать все обращения от семей участников спецоперации, поступившие на сайт Законодательного Собрания области и через соцсети.

- Это может быть устройство детей в детские сады, оказание содействия в лечении, трудоустройстве, ремонте помещений, в уходе за пожилыми людьми и детьми, обеспечение продуктами питания, юридическая и психологическая помощь, - пояснил председатель.

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Дмитрий Ивьев , Фото: Заксобрание Калужской области.
Опубликовано: 11.10.2022 14:50 0 278
Тэги: законодательное собрание
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