В Калужской области 66 человек заболели коронавирусом за сутки
За последние сутки в Калужской области зафиксированы 66 новых случаев коронавируса, сообщили во вторник, 11 октября, в федеральном оперативном штабе. Это минимальный показатель за последний месяц.
В больницу с ковидом попали еще шесть человек. Выздоровели 236 пациентов.
Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.
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