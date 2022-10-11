В Калужской области 66 человек заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 66 новых случаев коронавируса, сообщили во вторник, 11 октября, в федеральном оперативном штабе. Это минимальный показатель за последний месяц.

В больницу с ковидом попали еще шесть человек. Выздоровели 236 пациентов.

Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.

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