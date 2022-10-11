В Калуге планируют создать бесплатные курсы по начальной военной подготовке

Власти Калуги хотят создать бесплатные курсы по начальной военной подготовке. Во вторник, 11 октября, об этом сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

Соответствующим вопросом он поручил заняться управлению физкультуры, спорта и молодежной политики.

- У многих ребят, которые собираются поступать в военные училища, есть такой запрос и желание тренироваться за пределами школы, - пояснил чиновник. - Я уверен, что мы найдем поддержку и помощь у наших военнослужащих и организаций.

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