В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 13,3%

За неделю, с 3 по 9 октября, в Калужской области 9013 человек обратились к врачам по поводу ОРВИ. Это на 13,3% меньше, чем за предыдущий период, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости на данный момент превышает пороговые значения на 16,8% за счет взрослых. Среди детей количество ОРВИ снизилось.

В больницы с этим заболеванием за неделю попал 41 житель Калужской области.

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