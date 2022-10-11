В Калужской области родила ребенка 15-летняя девочка

В сентябре нынешнего года в Калужской области родились 743 ребенка. Во вторник, 11 октября, об этом сообщили в региональном загсе.

Самой молодой маме было 15 лет, самой возрастной – 47.

Самому молодому папе было 17 лет, самому возрастному – 58.

Всего с начала года в Калужской области на свет появились 6500 детей. За такой же период 2021 года было 6396 младенцев, 2020-го – 6701.

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