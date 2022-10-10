Власти Калуги встретились с мобилизованными в Ногинске

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов и депутаты Александр Окунев и Константин Сотсков навестили мобилизованных калужан в учебном центре в подмосковном Ногинске.

Мобилизованным передали тёплую одежду, флисовые куртки, термобельё, коврики-пенки, тактические перчатки, медицинское оборудование и продукты.

Руководители Калуги пожелали бойцам удачи: «Калуга с вами! Верим в победу и в вашу мощь! А пока вы защищаете нашу страну, ваши семьи будут под надёжной защитой областных и городских властей!»

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