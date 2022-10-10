В Калуге отключат радио и телевидение 17 октября
В следующий понедельник, 17 октября, в Калуге временно не будет работать эфирное радио и телевидение. Об этом сообщили в региональном радиотелевизионном передающем центре.
Отключение связано с проведением плановых профилактических работ.
С 2:00 до 11:00 отключат каналы первого и второго мультиплексов. В это же время прервется эфир радио «Вести», с 5:00 до 11:00 – «Радио России», с 6:00 до 11:00 – радио «Маяк».
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