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В Калужской области 39 ИТ-специалистов получили отсрочку от армии

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.10.2022 11:57 0 621
В Калужской области 39 ИТ-специалистов получили отсрочку от армии

В стране и в Калужской области приняты беспрецедентные меры поддержки IT-сферы, сообщил в понедельник, 10 октября, губернатор Владислав Шапша.

Работу этой отрасли обсуждали на заседании правительства.

На данный момент в Калужской области работают 388 IT-компаний со штатом в 6000 человек.

Уже известно, что ИТ-компании получили 50 миллионов рублей в качестве льготных кредитов на новые разработки.

По программам Фонда содействия инновациям поддержано девять проектов из Калужской области на общую сумму 68,7 миллиона рублей.

Пять региональных организаций освободили от налога на прибыль во втором квартале.

Одобрены 47 заявок на льготную ипотеку для сотрудников.

39 ИТ-специалистов получили отсрочку от призыва на военную службу.

- Мы одними из первых в стране также ввели региональные преференции, - прокомментировал Владислав Шапша. - Снижение налоговых ставок, освобождение от арендной платы, инвестиционный налоговый вычет.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.10.2022 11:57 0 621
Тэги: область
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