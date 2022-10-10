В Калуге прошли открытые тренировки по самбо

В рамках партийного проекта «Единой России» «Za САМБО» организованы открытые тренировки по самбо для детей по всей России.

7 октября в школе № 49 прошла открытая тренировка, спортсменов приветствовали депутат Государственной Думы Ольга Коробова, депутат Городской Думы Роман Коптеев и начальник управления физической культуры, спорта и молодёжной политики Игорь Матвеенко.

- Приятно было посмотреть на юных самбистов и самбисток, прекрасная техника бросков и применения болевых приёмов, за всё это огромное спасибо тренеру Максиму Демехину который является фанатом самбо и лично реализует проект «САМБО в школы, – отметил Игорь Матвеенко

- Самбо – это уникальное отечественное единоборство, важная составляющая российской культуры, системы воспитания, направленная на развитие физических, морально-волевых качеств человека, патриотизма и гражданственности. Самбо входит в число наиболее массовых видов спорта и развивается в 83 субъектах нашей страны, – прокомментировал Роман Коптеев.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.