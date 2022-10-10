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Губернатор Калужской области призвал помочь семьям мобилизованных

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.10.2022 10:19 0 1807
Губернатор Калужской области призвал помочь семьям мобилизованных

Утром в понедельник, 10 октября, на совещании в правительстве Калужской области обсудили ход частичной мобилизации, объявленной президентом России в сентябре.

Калужане продолжает в соцсетях задавать различные вопросы по поводу призыва в армию. Среди основных тем - материальные выплаты и льготы.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал поддержать семьи мобилизованных мужчин.

- Что касается мобилизации, работаем в штатном режиме, работаем по плану, - прокомментировал он. - А вот, что касается поддержки семей тех людей, которые призваны, тех людей, которые ушли на подготовку и на участие в специальной военной операции, то, как я и говорил прежде, уважаемые главы администрации, вы должны всех знать, каждого, с каждой проблемой, чем помочь, быть максимально открытыми, максимально быстро участвовать в работе по замечаниям, которые сегодня возникают. Это касается и городов наших крупных, и районов. Я вас прошу очень внимательно относиться к работе с теми семьями, с теми близкими, с теми, кто остался сегодня у нас, и мы должны, конечно, свое внимание максимально сконцентрировать на решении проблем этих людей.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.10.2022 10:19 0 1807
Тэги: область мобилизация
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