В честь ветеранов «Турбинки» был дан праздничный концерт

Совет ветеранов Калужского турбинного завода ежегодно проводит праздничное собрание-концерт, посвященное Дню пожилого человека.

В ветеранской организации Калужского турбинного завода состоят более 1000 бывших работников завода. В их числе ветераны Великой Отечественной войны, дети войны и труженики тыла.

Участие в торжествах принял заместитель председателя Городской Думы Сергей Павлов.

- Меня многое связывает с Калужским турбинным заводом – именно здесь я начал свою трудовую деятельность, работал электромонтером. С большим удовольствием сегодня поздравил заводчан, пожелал всем крепкого здоровья, счастья, любви и семейного тепла, как можно больше радостных событий в жизни и мирного неба над головой! – прокомментировал Сергей Павлов.

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