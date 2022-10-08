В Калужской области задолженность по зарплатам выросла до 6,66 миллиона рублей

В Калужской области с апреля ежемесячно растет просроченная задолженность по зарплатам. Об этом сообщается в опубликованном на днях отчете Калугастата.

Если в апреле калужские предприятия и организации не выплатили сотрудникам 3,168 миллиона рублей, то на 1 сентября этот показатель достиг 6,66 миллиона рублей.

Без денег остаются 288 человек.

Вся задолженность приходится на обрабатывающие производства.

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