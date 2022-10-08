В Калужской области смертность почти в два раза превысила рождаемость

Калугастат на днях опубликовал новые данные о рождаемости и смертности в Калужской области. В докладе представлены сведения за период с января по июль.

За семь месяцев в нашем регионе родились 4856 детей. А умерло почти в два раза больше – 9293.

Естественная убыль населения составила 4437 человек.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рождаемость в Калужской области снизилась на 1,2%, смертность - на 14,1%. Количество браков упало на 13,6%. Число разводов осталось на прежнем уровне.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.