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Минобороны России раскритиковало инициативу Калуги отменить новогодние гуляния

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.10.2022 08:00 3 1627
Минобороны России раскритиковало инициативу Калуги отменить новогодние гуляния

На днях городской голова Калуги Дмитрий Денисов отменил в Калуге новогодние гуляния, чтобы сэкономленные средства направить на помощь мобилизованным. В частности, глава администрации заявил, что не будет новых украшений, фейерверков, концертов и массовых гуляний. В тот же день инициативу поддержали на федеральном уровне. Однако вечером в пятницу, 7 октября, идею раскритиковали в министерстве обороны России.

Заместитель министра обороны – начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Виктор Горемыкин рассказал, что «никакой необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения наших военнослужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации, нет».

По словам Горемыкина, у армии есть все необходимое.

Генерал назвал инициативы регионов преждевременными и ненужными.

Также в пятницу о преждевременности отмены новогодних гуляний сообщало агентство ТАСС, приводя слова источника в администрации президента.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.10.2022 08:00 3 1627
Тэги: общество мобилизация новый год
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