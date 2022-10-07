В Калужской области выросли объемы продаж капусты и риса

Объемы продаж некоторых товаров резко выросли в Калужской области в первую неделю октября по сравнению с таким же периодом сентября. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства.

Согласно данным онлайн-касс, капусты купили больше на 39,4%, риса – на 28%, огурцов – на 27,5%. В то же время продажи говядины упали на 8%.

В целом на продовольствие калужане в октябре стали тратить на 10% больше.

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