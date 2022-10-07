Беспилотник взорвался на базе «Шайковка» в Калужской области

В пятницу, 7 октября, в Калужской области произошло ЧП. Как сообщают очевидцы, в Кировском районе на территории базы «Шайковка» упал и взорвался беспилотник.

Прокомментировал ситуацию губернатор Владислав ШАПША.

- Сегодня на военном аэродроме «Шайковка» на территории Калужской области произошел взрыв, - говорит глава региона. - Упал беспилотник, предположительно прилетевший со стороны границы. Пострадавших нет. Инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Угрозы работе нет. На месте работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств случившегося.

В июне профильные СМИ сообщали о том, что данные американских спутников засекли на базе «Шайковка» бомбардировщики Ту-22М3, снаряженные ракетами Х-22\Х-32, называемыми «убийцы авианосцев». Возможно, целью атаки были именно они.

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