Калужских мобилизованных попросили не опустошать военторги

Калужан, которых мобилизуют в армию, попросили не скупать одежду и обмундирование в военторгах. В пятницу, 7 октября, об этом заявил министр конкурентной политики Калужской области Николай Владимиров.

- Прошу вас не создавать ажиотажного спроса на товары, которые в большей части могут и не понадобиться, - заявил он. - При необходимости приобретайте только предметы для личного пользования. Обмундирование в достаточном количестве имеется на складах Минобороны.

Владимиров опубликовал телефон горячей линии, куда можно обратиться с вопросами и жалобами по ценам на вещи для военных - 8(4842) 57-65-92.

- По результатам мониторинга хочу отметить, что калужские предприниматели с понимание относятся к сложившейся ситуации, - рассказал министр. - Цены на прежние закупки не поднимают и многие из них делают скидки для мобилизованных.

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