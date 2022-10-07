В Калужскую область приедет посол Ирана

В ноябре в Калужскую область с рабочим визитом приедет посол Ирана в России Казем Джалали. Об этом в четверг, 6 октября, сообщил губернатор Владислав Шапша по итогам встречи с делегацией Ирана во главе с вице-президентом Мохаммадом Мохбером.

Мероприятие состоялось в Москве. На нем присутствовали и главы других регионов России.

Владислав Шапша в своем выступлении рассказал о возможном расширении торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

- В некоторых сферах мы уже давно сотрудничаем, - рассказал глава региона. - Под руководством представителей «Росатома» в Обнинске обучаются и повышают квалификацию специалисты из многих стран. Будем рады видеть в их числе и сотрудников атомной станции в Бушере. Молодые люди из Ирана уже приезжают к нам обучаться медицине и инженерным наукам. Число международных образовательных программ в университетах области растёт. Так что ждём к себе новых студентов из вашей страны.

Как отмечают в калужском правительстве, объем взаимного товарооборота между регионом и Ираном за последние четыре года увеличился более чем в 20 раз. Калужские предприятия экспортируют радионуклиды медицинского назначения, промышленные фильтры для объектов атомной энергетики, магнитные сепараторы для предприятий горнодобывающей промышленности.

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