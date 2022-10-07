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Наш аудио-ТОП: самолеты напугали калужан, шпица покалечили, а мадам набросилась на участкового. Какие еще новости цепляли калужан на этой неделе

Опубликовано: 07.10.2022 10:00 0 637
Наш аудио-ТОП: самолеты напугали калужан, шпица покалечили, а мадам набросилась на участкового. Какие еще новости цепляли калужан на этой неделе

Продолжаем наш традиционный аудиообзор новостей прошедшей недели и в пятницу, 7 октября, публикуем эпизод №5 подкаста "PROнеделю". В одном аудиофайле мы собрали самые яркие, интересные, запоминающиеся, волнующие, смешные, страшные и другие не оставляющие равнодушными новости за последние 7 дней.

Сегодня в выпуске:

  1. Жителей Калужской и соседних областей напугали звуки взрывов
  2. Маленькую собачку покалечили на детской площадке
  3. На аэродроме «Орешково» установлен новый рекорд на реактивном самолете
  4. ФСБ накрыло подпольные казино
  5. 44-летняя женщина набросилась на участкового
  6. В Калуге дикие утки облюбовали второй пруд

Приятного прослушивания.

 

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Опубликовано: 07.10.2022 10:00 0 637
Тэги: новости обзор подкаст proнеделю
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