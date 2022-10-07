Наш аудио-ТОП: самолеты напугали калужан, шпица покалечили, а мадам набросилась на участкового. Какие еще новости цепляли калужан на этой неделе
Продолжаем наш традиционный аудиообзор новостей прошедшей недели и в пятницу, 7 октября, публикуем эпизод №5 подкаста "PROнеделю". В одном аудиофайле мы собрали самые яркие, интересные, запоминающиеся, волнующие, смешные, страшные и другие не оставляющие равнодушными новости за последние 7 дней.
Сегодня в выпуске:
- Жителей Калужской и соседних областей напугали звуки взрывов
- Маленькую собачку покалечили на детской площадке
- На аэродроме «Орешково» установлен новый рекорд на реактивном самолете
- ФСБ накрыло подпольные казино
- 44-летняя женщина набросилась на участкового
- В Калуге дикие утки облюбовали второй пруд
Приятного прослушивания.
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