В Калуге прокуратура требует снести дом на берегу Оки

В Калуге суд рассматривает иск о сносе дома, построенного в районе Ромодановских Двориков в 250 метрах от Оки на земле лесного фонда. Однако некие чиновники пытаются помешать убрать самострой, сообщили в четверг, 6 октября, в пресс-службе прокуратуры.

- Должностные лица предостережены о недопустимости нарушений закона, которые могли бы позволить искусственно легализовать на берегу реки Ока капитальное строение, сноса которого добиваются органы прокуратуры, - заявили в ведомстве. - Органами прокуратуры вскрыты факты и получены документы, свидетельствующие о совершении, после направления иска прокуратуры в суд, действий, направленных на незаконное изменение границ лесопарковых зон на землях лесного фонда на берегу Ока, на которых размещена незаконная постройка, которые могут повлечь за собой незаконное исключение из границ лесопарковых зон лесных участков, представляющих особую ценность, утрату ими своих защитных функций, а также освобождение лица, которым возведена незаконная постройка, от обязанности по ее сносу и рекультивации нарушенных земель.

Неким должностным лицам вынесено предостережение.

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