В Калужской области 153 человека заболели коронавирусом за сутки
За последние сутки в Калужской области зафиксированы 153 новых случая коронавируса, сообщили в четверг, 6 октября, в федеральном оперативном штабе.
В больницу с ковидом попали еще два человека. Выздоровели 226 пациентов.
Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.
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