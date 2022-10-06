Минздрав Калужской области призвал жителей региона сделать прививки

Калужан призывают сделать прививки от гриппа и коронавируса. В четверг, 6 октября, министр здравоохранения Калужской области Константин ПАХОМЕНКО рассказал, что вскоре ожидается рост заболеваемости.

- Заболеваемость обязательно начнется в ноябре-декабре этого года, - пояснил он. - Поэтому привейтесь все от гриппа, не забывайте прививаться от COVID-19. От ковида нужно прививаться каждые полгода от первой прививки или через полгода от перенесенного заболевания. Все вакцины есть.

На данный момент в Калужской области за неделю фиксируется более 10 тысяч случаев ОРВИ.

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