Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Мобилизация История Калуги Статьи

7 октября Медынь и Жиздра стали городами

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 07.10.2022 07:50 0 465
7 октября Медынь и Жиздра стали городами

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 7 октября.

Во времена Градостроительной реформы 1775-1785 годов по Указу Екатерины II от 7(17) октября 1777 года села Медынь и Жиздра Калужской губернии получили статус городов. Жиздра стала центром самого большого уезда в Калужском наместничестве.

1795 – «Окт(ября) 7. В церкви с(вятого) Иоанна Предтечи, предел преподобнаго Сергия Рад(онежского) пересвящали вид для того иконостаса зделали неугодили, при освящении были Лаврентиева монастыря игумен Феофан и прочие. Того ж числа напал снег и мороз а 12 на 13 число сильный дождь» (Из записок купца Губкина).

1922 – родился Сергей Романович Суворов (1922-1942). Он стал первым из марийцев, кто был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Погиб 17 июля 1942 года, защищая от фашистов Износковский район. Получив семь ранений, девятнадцатилетний герой один отстоял высоту у деревни Агафьино. Похоронен в селе Износки. 31.03.1943 ему присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 07.10.2022 07:50 0 465
Тэги: история калуги
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
Как выбрать компанию для проведения высотных работ
Самые полезные масла для волос и как ими пользоваться
Как выбрать электрогитару

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru