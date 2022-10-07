7 октября Медынь и Жиздра стали городами

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 7 октября.

Во времена Градостроительной реформы 1775-1785 годов по Указу Екатерины II от 7(17) октября 1777 года села Медынь и Жиздра Калужской губернии получили статус городов. Жиздра стала центром самого большого уезда в Калужском наместничестве.

1795 – «Окт(ября) 7. В церкви с(вятого) Иоанна Предтечи, предел преподобнаго Сергия Рад(онежского) пересвящали вид для того иконостаса зделали неугодили, при освящении были Лаврентиева монастыря игумен Феофан и прочие. Того ж числа напал снег и мороз а 12 на 13 число сильный дождь» (Из записок купца Губкина).

1922 – родился Сергей Романович Суворов (1922-1942). Он стал первым из марийцев, кто был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Погиб 17 июля 1942 года, защищая от фашистов Износковский район. Получив семь ранений, девятнадцатилетний герой один отстоял высоту у деревни Агафьино. Похоронен в селе Износки. 31.03.1943 ему присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

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