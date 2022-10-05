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Сослан Такаев поздравил калужских учителей с праздником

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.10.2022 15:40 0 420
Сослан Такаев поздравил калужских учителей с праздником

В среду, 5 октября, педагогов с профессиональным праздником поздравил депутат Законодательного Собрания Калужской области Сослан ТАКАЕВ.

- Дорогие учителя и преподаватели, работники образовательных учреждений, ветераны педагогического труда! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Международным Днём учителя! Ваш профессиональный праздник стал по‑настоящему всенародным. Каждый из нас был учеником, и у каждого остался в памяти любимый учитель и наставник, благодарность к которому мы сохранили в своей душе.

Как отметил Такаев, своим талантом и мастерством учителя зажигают сердца учеников и воспитанников.

- Всю свою жизнь мы с теплотой и благодарностью вспоминаем своих учителей – внимательных и увлечённых энтузиастов, помогавших нам постигать знания и жизненную мудрость, - говорится в поздравлении Такаева.

Депутат вместе со своим коллегой из Городской Думы Андреем Беккером поздравил преподавателей в своем избирательном округе.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.10.2022 15:40 0 420
Тэги: такаев
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