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В Калуге отменили новогодние праздники из-за мобилизации

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.10.2022 10:55 6 6901
В Калуге отменили новогодние праздники из-за мобилизации

Власти Калуги решили не тратить бюджетные деньги на новогодние праздники, а направить их на помощь мобилизованным в армию. Об этом в среду, 5 октября, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

- Принял решение не тратить средства муниципального бюджета на новогоднее украшение города, - заявил он. - Не будем проводить фейерверков, концертов и массовых гуляний. Все свободные средства направим на поддержку мобилизованных калужан. Наши мужчины должны быть достойно экипированы, лучше, чем предполагает стандартное обеспечение.

По словам Денисова, мобилизованных также готовы поддержать некоторые предприниматели.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.10.2022 10:55 6 6901
Тэги: общество мобилизация
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