В Калуге заявки на отлов бездомных животных начали принимать в интернете

В Калуге создан сайт, где жители смогут подать онлайн-заявку на отлов бездомных животных. В среду, 5 октября, об этом сообщили в пресс-службе городской управы.

При отправке заявления нужно указать свои данные, местонахождение животных, их количество. Желательно приложить фото.

Как пояснили в администрации, животных отлавливают, доставляют в приют, делают прививку от бешенства, стерилизуют, идентифицируют и вскоре выпускают обратно в место обитания.

- Иных действий, таких как пожизненное содержание в приюте или повторный отлов, не предусмотрено, - заявили в городской управе.

Также заявку на отлов животных можно оставить по телефону +7 (4842) 70-11-06 (комитет по благоустройству УГХ г. Калуги) с понедельника по четверг с 8:00 до 17:15, в пятницу прием заявок осуществляется с 8:00 до 16:00. Кроме того, в единую дежурная диспетчерскую службу можно звонить круглосуточно по телефону +7 (4842) 77-71-12.

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