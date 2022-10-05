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Юрий Моисеев поздравил калужский завод с 65-летием

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.10.2022 08:30 0 625
Юрий Моисеев поздравил калужский завод с 65-летием

С юбилеем работников и ветеранов «Калугаприбора» поздравил Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев:

- Завод прошёл долгий и славный трудовой путь, от изготовления простых контрольно-измерительных приборов до производства сложнейшей радиоэлектронной аппаратуры связи и защиты информации. Благодарю всех ветеранов и работников предприятия за вклад в развитие нашего города, укрепление обороноспособности России! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейшей плодотворной работы на благо Отечества!

Предприятие было основано в 1957 году, как завод пирометрических приборов.

В сентябре 1959 года завод был переориентирован на производство специальной аппаратуры связи и стал называться «Калугаприбор».

В 1983 году за успехи в освоении новой специальной техники связи завод «Калугаприбор» был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В 90-е годы в рамках конверсии на заводе началось изготовление медицинского оборудования и аппаратуры связи для сетей общего пользования.

В настоящее время предприятие специализируется на выпуске радиоэлектронной аппаратуры различного назначения. Серийно выпускаются комплексы для защиты высокоскоростных потоков информации, автоматизированные комплексы специальной связи, специальные телефонные аппараты и генераторы шума. 

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.10.2022 08:30 0 625
Тэги: городская дума
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