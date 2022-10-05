Калужская прокуратура перевела на круглосуточный режим работы горячую линию по мобилизации
В Калужской области телефон горячей линии прокуратуры по вопросам мобилизации в армию стал круглосуточным. Об этом сообщили 4 октября в пресс-службе регионального ведомства.
Задать свои вопросы можно по телефону 8-910-520-31-09.
Ранее для семей мобилизованных по всей Калужской области отменили плату за детский сад.
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