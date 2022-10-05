В поселке Товарково решена проблема с подачей тепла и горячей воды

На протяжении полугода жители нескольких домов посёлка Товарково с ужасом ждали наступления холодов. С апреля в их домах пропала горячая вода и вопрос своевременного начала отопительного сезона вызывал у них массу сомнений. Из-за проблем с документами в местном самоуправлении у новой котельной появились долги перед ресурсоснабжающей организацией. Оказалось, что недавно построенное сооружение нигде не стоит на балансе. Жители неоднократно обращались к главе посёлка с просьбой разобраться в ситуации, но все попытки достучаться до поселкового руководства остались тщетными. Не найдя помощи у местной власти товарковцы обратились за помощью в районную администрацию, к областному правительству и к депутатам Законодательного Собрания области.

Социально важный вопрос для граждан решил главы администрации Дзержинского района Егор Вирков. Котельная наконец-то обрела хозяина в лице района, в дома на улице Дзержинского пришло долгожданное тепло, а из крана пошла горячая вода.

Житель поселка Антонова Галина:

- Весь прошлый год прошел непонятно в плане подачи тепла в жилые дома. Квитанции по оплате за услуги ЖКХ не приходили, люди волновались. Мы обратились к главе поселка Товарково. Ответ от нее был один: я изучаю документы. Мое мнение- тут не изучать надо, а действовать. Вынуждены были обратиться к нашему областному депутату Дмитрикову и главе администрации района Виркову. Ответ из области пришел быстро, ситуацию депутат и глава в районе взяли на контроль. Все вопросы с котельной решились до начала отопительного сезона. Спасибо большое.

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