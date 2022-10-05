5 октября на Ильинские рубежи направили подольских курсантов

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 5 октября.

1910 – в частной полноправной 6 классной женской прогимназии М.И.Шалаевой, открытой в августе 1910 г., прошел первый педсовет.

1941 – на Ильинские рубежи против 57-го моторизованного и 12-го армейского корпусов немецких войск были направлены курсанты Подольских военных училищ. Молодые солдаты до конца выполнили свой воинский долг, они погибали, но не отступали, защищая рубежи Родины. В память об их подвиге на Ильинских рубежах создан Мемориальный комплекс, а село Ильинское, где проходили бои, удостоено почетного звания «Рубеж воинской доблести» (Указ Президента России от 5.07.2014).

1941 – когда немцы вошли в село Передел Медынского района, медицинские работники сельской больницы организовали подпольный госпиталь и спасли жизнь 40 раненым красноармейцам. Приказом командующего Западным фронтом орденом Красной Звезды был отмечен подвиг главного врача Передельской больницы Анастасии Нестеровны Мельниковой и фельдшера Нины Александровны Якимович. На открытии памятника-обелиска 10 мая 1986 года присутствовала участница героических событий тех лет Евдокия Николаевна Плетнёва, одна, оставшаяся в живых. В октябре-ноябре 1941 года в оккупированном фашистами Тарусском районе также действовали подпольные госпитали в Тарусе и деревне Гавриловка. О гражданском подвиге тарусянок писали «Калужские губернские ведомости» (06.02.2014) и тарусский журналист Игорь Гунченков в книге «Матвеевы из Гавриловки» (2012).

1966 - в Калуге открылось новое здание областной библиотеки имени В.Г.Белинского. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

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