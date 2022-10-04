В Калужской области для семей мобилизованных отменили плату за детский сад

В Калуге ввели дополнительные меры поддержки для семей мужчин, мобилизованных в армию. Об этом вечером во вторник, 4 октября, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

С 1 октября семьи мобилизованных освобождены от платы за детские сады.

С 1 ноября для детей мобилизованных калужан станет бесплатным питание в школах.

UPD. Также бесплатные детские сады и школьное питание для семей мобилизованных вводят по всей Калужской области.

- Поручил главам муниципалитетов и министру образования Калужской области принять соответствующие решения и обеспечить эти меры поддержки с 1 октября, - заявил губернатор Владислав Шапша.

Ранее губернатор Калужской области рассказал, в каких условиях проходят подготовку мобилизованные из нашего региона.

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