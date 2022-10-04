В Калужской области для семей мобилизованных отменили плату за детский сад
В Калуге ввели дополнительные меры поддержки для семей мужчин, мобилизованных в армию. Об этом вечером во вторник, 4 октября, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.
С 1 октября семьи мобилизованных освобождены от платы за детские сады.
С 1 ноября для детей мобилизованных калужан станет бесплатным питание в школах.
UPD. Также бесплатные детские сады и школьное питание для семей мобилизованных вводят по всей Калужской области.
- Поручил главам муниципалитетов и министру образования Калужской области принять соответствующие решения и обеспечить эти меры поддержки с 1 октября, - заявил губернатор Владислав Шапша.
Ранее губернатор Калужской области рассказал, в каких условиях проходят подготовку мобилизованные из нашего региона.
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