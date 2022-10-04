Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Мобилизация История Калуги Статьи

Губернатор рассказал о бытовых условиях мобилизованных из Калужской области

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 04.10.2022 13:09 0 5213
Губернатор рассказал о бытовых условиях мобилизованных из Калужской области

В понедельник, 3 октября, губернатор Калужской области Владислав Шапша побывал в Ногинске, где проходят подготовку мобилизованные из нашего региона. Во вторник губернатор рассказал о своих впечатлениях.

- Важно было пройти везде своими ногами. Посмотреть все до мелочей. Выслушать. Со всеми поговорить не удалось, - на базе около 1000 мобилизованных. Но кто хотел – подошел, сказал, что волнует, - отметил глава региона. - Побывал на всех трех базах, где размещают калужан. Проверил бытовые условия. Узнал, чему учат. Понятно, что на первом этапе, когда базу готовили к приему мобилизованных, могли возникать вопросы, но сейчас уже все в целом утряслось. Своими глазами увидел, да и по общению с парнями понял, что в бытовом плане все нормально.

По словам Шапши, мужчины понимают, что приехали не в санаторий. 

- Хотя часть из наших калужан действительно располагаются на базе бывшего дома отдыха. Не 5 звезд, конечно. Но условия вполне приличные, - пояснил глава региона. - По этой площадке как раз были вопросы на первом этапе, пока ее готовили к приему мобилизованных. Сейчас все решили. Когда был здесь, как раз было время ужина. Пошел в столовую, посмотреть, чем кормят. Попробовал сам. Вкусно, сытно.

На основной базе условия размещения более спартанские. 

- Казарма. Но чисто и тепло, - заверил Шапша. - Постельными принадлежностями все обеспечены. На третьей площадке условия тоже нормальные – это база для размещения спортсменов. Понимаю, что тяжело сразу перестроиться с гражданской жизни. Так что учебка – это еще и в психологическом плане подготовка. 

В понедельник в Ногинск привезли новых мобилизованных из Дзержинского, Малоярославецкого, Кировского районов и Обнинска.

- Порядок приема и размещения отлажен, - рассказал губернатор. - Сразу же идут получать обмундирование. Форма, берцы, плащ-палатки. Размерный ряд большой, да единичные ситуации, когда совсем нестандартные размеры, бывают, стараются решать оперативно. Теперь, собственно, о самом главном. Зачем парни здесь. Подготовка. Она у всех разная. В зависимости от специальности. Тут, на полигоне мобилизованные проходят всю необходимую учебу. Огневая и инженерная подготовка, тактика, медицина, разведка, маскировка. Все в полевых условиях. Инструкторы – опытные наставники, имеющие боевой опыт.

Губернатор привез калужанам 1000 комплектов термобелья.

- Очень нужная вещь в полевых условиях, - пояснил он. - Его помогли нам собрать наши предприниматели. Как и обещал, сейчас решаем вопрос с обеспечением спальниками, ковриками, разгрузками, дополнительными аптечками. Есть вопросы медицинского характера. Командиры пояснили: когда мобилизованный получает статус военнослужащего, если есть жалобы по здоровью, его направляют в госпиталь на обследование. И случаев, когда после уточнения диагноза людей отправляли домой, уже несколько десятков.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 04.10.2022 13:09 0 5213
Тэги: мобилизация область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
Как выбрать электрогитару
На что обратить внимание при выборе детской обуви?
Йога дома с личным тренером

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru