На двух улицах Калуги отключат электричество 5 октября
В среду, 5 октября, в Калуге не будет электричества в жилых домах на двух улицах. Это связано с работами по замене автомата, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Без света с 8:00 до 13:00 будут:
- ул. Тарутинская, 4-66,
- ул. Малинники, 1-51, 2-54.
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