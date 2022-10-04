На двух улицах Калуги отключат электричество 5 октября

В среду, 5 октября, в Калуге не будет электричества в жилых домах на двух улицах. Это связано с работами по замене автомата, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без света с 8:00 до 13:00 будут:

ул. Тарутинская, 4-66,

ул. Малинники, 1-51, 2-54.

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