В Калужской области дети начали примерять противогазы

В Калужской области стартовал месячник гражданской обороны. Об этом 3 октября сообщили в региональном ГУ МЧС.

- Во всех образовательных учреждениях в рамках месячника пройдут практические занятия по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности».

Один из первых уроков состоялся в школе №44 Калуги.

Помимо теории, детям дали померить противогазы.

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