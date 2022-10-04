В Калужской области дети начали примерять противогазы
В Калужской области стартовал месячник гражданской обороны. Об этом 3 октября сообщили в региональном ГУ МЧС.
- Во всех образовательных учреждениях в рамках месячника пройдут практические занятия по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности».
Один из первых уроков состоялся в школе №44 Калуги.
Помимо теории, детям дали померить противогазы.
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