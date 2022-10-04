В Калужской области отменили проверку системы оповещения
В среду, 5 октября, в Калужской области должна была состоятся плановая проверка системы оповещения. Однако ее решили не проводить, сообщили в региональном ГУ МЧС.
- В связи со сложившейся геополитической обстановкой и проведением специальной военной операции комплексная проверка готовности систем оповещения населения с запуском оконечных средств оповещения, замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и доведением сигнала оповещения и информации до населения 5 октября 2022 года отменена, - говорится в заявлении МЧС.
Ранее включение сирен отменяли в марте нынешнего года.
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