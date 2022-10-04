Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Мобилизация История Калуги Статьи

4 октября запущен первый в мире искусственный спутник Земли

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 04.10.2022 07:50 0 235
4 октября запущен первый в мире искусственный спутник Земли

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 4 октября.

1941 – создана Людиновская подпольная комсомольская группа в г. Людиново, оккупированном фашистами. 4.10.1941 г. в городе остались несколько коммунистов и комсомолец А.С.Шумавцов, который и создал подпольную комсомольско-молодежную группу. В нее вошли учащиеся старших классов средней школы: А.Апатьев, В.Апатьев, Н.Евтеев, А.Лясоцкий, Р.Фирсова, сестры Хотеевы и др. Деятельность группы направлялась командованием Людиновского партизанского отряда (командир Василий Иванович Золотухин, комиссар Афанасий Федорович Суровцев). Ее участники распространяли в городе листовки и сводки Совинформбюро, собирали разведывательные данные о противнике, похищали у оккупантов боеприпасы, доставали медикаменты для партизан, совершали диверсионные акты. По доносу предателя в октябре 1942 г. гестаповцы арестовали почти всю группу. Подпольщики были зверски убиты. Указом Президиума ВС СССР от 12.10.1957 г. руководителю группы Шумавцову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Участники группы посмертно награждены орденами Ленина и орденами Красного Знамени.

1947 - родился Владимир Сергеевич Иванов. Заслуженный артист Российской Федерации, композитор, преподаватель Калужского областного музыкального училища имени С.И. Танеева, руководитель известного ансамбля "Калинка" В.С.Иванов в 2005 г. был удостоен звания Почетный гражданин города Калуги.

1957 – произведен запуск первого в мире искусственного спутника Земли. Это стало началом космической эры. В Калужском музее истории космонавтики экспонируется доставленный с Байконура дублер первого в мире искусственного спутника.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 04.10.2022 07:50 0 235
Тэги: история калуги
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Корпоративные клиенты «Открытия» могут проводить больше транзакций
Калужская сбытовая компания восстановила работу «Личного кабинета клиента»
Коллектив ПАО «Калужская сбытовая компания» выражает соболезнования близким и коллегам в связи с безвременным уходом из жизни заместителя Министра строительства и ЖКХ Калужской области Руслана Маилова.
Соцопрос: две трети россиян на пенсии хотели бы продолжать работать
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
Йога дома с личным тренером
На какую продукцию оформляется экспертное заключение Роспотребнадзора?
Круглосуточная доставка цветов как популярная услуга

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru