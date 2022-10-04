4 октября запущен первый в мире искусственный спутник Земли

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 4 октября.

1941 – создана Людиновская подпольная комсомольская группа в г. Людиново, оккупированном фашистами. 4.10.1941 г. в городе остались несколько коммунистов и комсомолец А.С.Шумавцов, который и создал подпольную комсомольско-молодежную группу. В нее вошли учащиеся старших классов средней школы: А.Апатьев, В.Апатьев, Н.Евтеев, А.Лясоцкий, Р.Фирсова, сестры Хотеевы и др. Деятельность группы направлялась командованием Людиновского партизанского отряда (командир Василий Иванович Золотухин, комиссар Афанасий Федорович Суровцев). Ее участники распространяли в городе листовки и сводки Совинформбюро, собирали разведывательные данные о противнике, похищали у оккупантов боеприпасы, доставали медикаменты для партизан, совершали диверсионные акты. По доносу предателя в октябре 1942 г. гестаповцы арестовали почти всю группу. Подпольщики были зверски убиты. Указом Президиума ВС СССР от 12.10.1957 г. руководителю группы Шумавцову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Участники группы посмертно награждены орденами Ленина и орденами Красного Знамени.

1947 - родился Владимир Сергеевич Иванов. Заслуженный артист Российской Федерации, композитор, преподаватель Калужского областного музыкального училища имени С.И. Танеева, руководитель известного ансамбля "Калинка" В.С.Иванов в 2005 г. был удостоен звания Почетный гражданин города Калуги.

1957 – произведен запуск первого в мире искусственного спутника Земли. Это стало началом космической эры. В Калужском музее истории космонавтики экспонируется доставленный с Байконура дублер первого в мире искусственного спутника.

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