В Калужской области от укусов клещей за неделю пострадали 40 человек

В Калужской области снижается активность клещей. За неделю, с 26 сентября по 2 октября, было 40 случаев, когда жители региона обращались к врачам по поводу подобных укусов, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди пострадавших было четыре ребенка.

В целом по области в нынешнем году боррелиоз встречался в 16,8% образцов клещей, которые попали в лабораторию.

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