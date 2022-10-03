В Калужской области от укусов клещей за неделю пострадали 40 человек
В Калужской области снижается активность клещей. За неделю, с 26 сентября по 2 октября, было 40 случаев, когда жители региона обращались к врачам по поводу подобных укусов, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.
Среди пострадавших было четыре ребенка.
В целом по области в нынешнем году боррелиоз встречался в 16,8% образцов клещей, которые попали в лабораторию.
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